Женщина продала фиктивные путевки на 65 млн тенге в Костанае

Суд установил, что в период с февраля 2024 года по январь 2025 года подсудимая под предлогом предоставления туристических путёвок обманным путем завладела деньгами клиентов. Несмотря на возбужденное уголовное дело, женщина продолжала свою деятельность. Всего от её действий пострадало 70 человек, сумма причиненного ущерба составила более 65 миллионов тенге.

На суде она вину не признала. Потерпевшие настаивали на строгом наказании и полном возмещении ущерба. Государственный обвинитель запросил для подсудимой 7 лет лишения свободы и запрет на деятельность в сфере туризма сроком на 6 лет.

Суд, не обнаружив смягчающих или отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом заниматься туристической деятельностью на тот же срок.

Осужденная будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

С учетом действия Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» от 23 июня 2025 года срок лишения свободы сокращён на одну пятую часть. Окончательно назначено к отбытию 4 года 9 месяцев и 18 дней.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил. Приговор не вступил в законную силу.

Накануне Kazinform делился советами, как избежать туристических мошенников в Казахстане.