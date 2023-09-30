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    23:22, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщина оставила новорожденную девочку в кафе в Актобе

    брошенный ребенок
    Фото: Polisia.kz

    Женщину, оставившую новорожденного ребенка в кафе, ищут полицейские Актобе, со ссылкой на Polisia.kz передает МИА «Казинформ». 

    29 сентября на пульт 102 центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в чайхане в районе Центрального рынка найден новорожденный ребенок.

    Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 утра девушка оставила работнице чайханы, 44-летней женщине, новорожденную девочку.

    Она попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут, пока сама сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию.

    Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По словам медиков, состояние ребенка стабильное.

    Инспектор ювенальной полиции ОМПС ГОП №3 УП Актобе Жаннур Абдоллаева поменяла ребенку подгузники, накормила девочку молочной смесью и доставила в дом малютки.

    брошенный ребенок
    Фото: Polisia.kz

    В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску женщины, оставившей ребенка.

    Теги:
    полиция Актобе Происшествия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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