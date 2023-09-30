Женщина оставила новорожденную девочку в кафе в Актобе

Женщину, оставившую новорожденного ребенка в кафе, ищут полицейские Актобе, со ссылкой на Polisia.kz передает МИА «Казинформ».

29 сентября на пульт 102 центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в чайхане в районе Центрального рынка найден новорожденный ребенок.

Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 утра девушка оставила работнице чайханы, 44-летней женщине, новорожденную девочку.

Она попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут, пока сама сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию.

Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По словам медиков, состояние ребенка стабильное.

Инспектор ювенальной полиции ОМПС ГОП №3 УП Актобе Жаннур Абдоллаева поменяла ребенку подгузники, накормила девочку молочной смесью и доставила в дом малютки.

Фото: Polisia.kz

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску женщины, оставившей ребенка.