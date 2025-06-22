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    04:04, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Женщина не смогла спуститься с горы в Бурабае

    Сегодня акмолинские спасатели в очередной раз поднялись на гору Кокшетау в Бурабайском районе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    На этот раз они оказали помощь туристке. Из-за полученных травм и дезориентации женщина не смогла самостоятельно спуститься. Спасатели спустили женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

    МЧС просит соблюдать меры безопасности на горе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните «112».

    Теги:
    Нацпарк Бурабай Боровое Регионы Происшествия Акмолинская область Бурабай
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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