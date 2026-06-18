Женщин заставляли платить за аборты: прокуратура выявила нарушения на 22 млн тенге

В Карагандинской области выявили сотни случаев незаконного взимания платы за услуги по искусственному прерыванию беременности, которые должны предоставляться бесплатно в рамках ОСМС, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратура Карагандинской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В ходе проверки были выявлены факты необоснованного взимания денежных средств с женщин за услуги искусственного прерывания беременности.

Согласно законодательству Казахстана, данные услуги входят в систему ОСМС и должны предоставляться застрахованным пациенткам бесплатно.

Однако, как установили надзорные органы, женщины были вынуждены оплачивать медицинские услуги из собственных средств, несмотря на наличие права на их бесплатное получение.

По данным прокуратуры, за последние три года выявлено 775 случаев двойной оплаты медицинских услуг на общую сумму 22 млн тенге.

По представлению прокуратуры района Әлихан Бөкейхан 218 женщинам уже возвращены средства на общую сумму 7 млн тенге. Работа по возврату денег продолжается.

В прокуратуре отметили, что меры по восстановлению нарушенных прав пациенток находятся на контроле надзорного органа.