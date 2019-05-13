Женщины выходят замуж по 19 раз - откровения возвращенной из Сирии казахстанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 33-летняя казахстанка, проживавшая в Сирии 6 лет, рассказала об ужасах, которые переживают там женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там, если у женщины погибает муж, то есть такой обряд - 4 месяца и 10 дней они ждут. Когда этот день наступает, эту женщину приводят в дом, где живет много других женщин», - поведала казахстанка на пресс-конференции в МИД РК.



По ее словам, в доме отсутствуют человеческие условия жизни - нет воды, еды и света. Затем туда приходят разные мужчины, чтобы взять замуж женщину, у которой погиб муж.



«Поэтому женщины из-за безвыходного положения опять выходят замуж. Потому что женщина, которая вновь вышла замуж, может жить отдельно. Есть случаи, когда женщина выходит замуж, а через пару дней супруг умирает. Есть женщины, которые выходили замуж по 5, 19 раз. Без этого им не дают ни денег, ни еды», - объяснила спикер.



«Если ухудшается здоровье, никто вас в больницу не повезет. Потому что без мужчины никуда выходить там нельзя. Только с мужчиной», - добавила женщина.



Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

20 из 231 подозреваются в терроризме и будут наказаны, в случае наличия доказательств их вины.