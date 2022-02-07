Женщины-военнослужащие Нацгвардии в Уральске впервые участвовали в спартакиаде

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Уральске прошли лично-командные соревнования по зимнему Президентскому многоборью, а также по гирьевому двоеборью на первенство регионального командования «Батыс» Нацгвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

В 20-ой спартакиаде впервые на дистанцию 5 км в лыжной гонке приняли участие женщины-военнослужащие.

Всего в турнире приняли участие 6 команд от воинских частей РгК «Батыс», дислоцированных в городах Актобе, Актау, Атырау, Жанаозен и Уральск.

В церемонии открытия турнира приняли участие командующий РгК «Батыс» Национальной гвардии генерал-майор Арман Жумагалиев, заместитель командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии полковник Павел Ситников, заместитель акима города Уральск Мирболат Нуржанов, первый заместитель председателя Западно-Казахстанского общественного объединения Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Павел Ставкин и руководитель отдела физической культуры и спорта города Уральск Артур Шергалиев.

- Военный человек не только должен уметь хорошо бегать марш-бросок, но и должен уметь в совершенстве владеть зимними видами спорта, потому что всё это ему обязательно понадобится на службе, - подчеркнул в своем выступлении командующий РгК «Батыс» Национальной гвардии генерал-майор Арман Жумагалиев.

В течение трех дней напряженная борьба между участниками велась на каждом этапе троеборья, как в личном, так и в командном зачете. Победители определились по наибольшей сумме очков, набранных в каждой дисциплине.

По итогам соревнования в общекомандном зачете победу одержал спортивный коллектив воинской части 5517 (г.Уральск), серебряными призерами турнира стали военнослужащие воинской части 3502 (г.Актау).Третье место заняла команда воинской части 6656 (г. Актау).

В личном зачете по стрельбе из пневматической винтовки первое место занял капитан Адил Исаев из воинской части 6655 (Актобе),вторым стал ефрейтор Омар Асқар из воинской части 3502 (Актау), а третьего места удостоился сержант Асылбек Байгисиев из воинской части 5517 (Уральск). А среди женщин по стрельбе из пневматической винтовки победительницей стала младший сержант Алия Абдрахманова.

- Стрельба из пневматической винтовки имеет целый ряд ценных качеств, благодаря которым можно совершенствовать мастерство военнослужащего. Также она очень информативна, ведь стрелки могут сами оценить свои результаты и на месте разъясняют причины ошибок при стрельбе. И самое главное, соревнования по этому виду спорта необходимы для нас, так как навыки применяются и в процессе боевой службы, -говорит победитель сержант капитан Адил Исаев.

Далее, в выполнении упражнении силовой гимнастики не было равных лейтенанту Нурсултану Жусупову из воинской части 5517 (Уральск), он и стал победителем на этом этапе.Среди женщин первое место заняла ефрейтор Айгерим Мусина из воинской части 6656(Актау).

В личном зачете в лыжной гонке на 10 км первым финишировал лейтенант Нурсултан Жусупов из воинской части 5517 (Уральск), второе место занял - сержант Мухамбет Джакиев из воинской части 5517 (Уральск), третье место досталось сержанту Асылбеку Байгасиеву из воинской части 5517 (Уральск). А в гонке 5км среди женщин первой финишировала младший сержант Алия Абдрахманова из воинской части 5517 (Уральск).

По итогам соревнования по гирьевому двоеборью в своих весовых категориях стали победителями лейтенант Асылхан Машкенов (63 кг, воинская часть 6655 г.Актобе), рядовой Ракым Какимов (73 кг, воинская часть 5517 г. Уральск), старший сержант Болат Карашулаков (85 кг, воинская часть 6655 г.Актобе), старший сержант Руслан Кумисбаев (95 кг, воинская часть 6655 г.Актобе).

В общекомандном зачете по гирьевому двоеборью победителями в командном зачете стали военнослужащие из воинской части 6655 (Актобе), второе место досталось команде из воинской части 5546 (Атырау), а бронза попалась в копилку спортсменов из воинской части 3502 ( Актау).

По итогам победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками.



