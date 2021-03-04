Женщины столицы смогут пройти бесплатную диагностику в онкоцентре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 марта 2021 года в Национальном научном онкологическом центре пройдет День открытых дверей, приуроченный к Международному женскому дню, с целью профилактики и ранней диагностики опухолевых заболеваний женской репродуктивной системы.

В настоящее время на учете в онкологических организациях Казахстана состоит свыше 180 тысяч онкологических больных. Ежегодно от онкологических заболеваний умирает 15 тысяч человек.

Злокачественные новообразования женской репродуктивной системы, по- прежнему относятся к наиболее распространенным видам онкологических заболеваний. Так, рак молочной железы по-прежнему остается ведущей злокачественной патологией у женского населения, занимая первое место по рангу распространенности – 4955 заболевших (2019 г.). Рак шейки матки также занимает лидирующие позиции, располагаясь на четвертом месте по степени распространенности заболевания – 1797 заболевших (2019 г.).

Как известно, борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений здравоохранения Республики Казахстан. Государством предпринимаются всеобъемлющие меры для оказания онкологической помощи населению. Так, диагностика и лечение онкологических больных в стране осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС.

Кроме того, с прошлого года вступили в силу нормы Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Трудового Кодекса РК, закрепляющие право работающих граждан на социальный отпуск – не менее 3-х дней, который выдается для прохождения скрининговых обследований. То есть, согласно нормам законодательства, работодатель обязан беспрепятственно отпускать работников для прохождения скрининга с сохранением заработной платы и рабочего места.

Для выявления онкопатологий женской репродуктивной системы скрининги проводятся среди здорового населения в поликлинике по месту прикрепления: на рак молочной железы (женщины), рак шейки матки (женщины).

Национальный научный онкологический центр, руководствуясь миссией по профилактике, ранней диагностике и лечению предопухолевых и опухолевых патологий, проводит день открытых дверей, посвященный сохранению женского здоровья.

В этот день женщины, не состоящие на учете в онкодиспансере, приглашаются в ННОЦ пройти обследование и получить бесплатно консультацию лучших специалистов: маммологов, гинекологов.

Однако просим обратить внимание, что с учетом эпидемиологической ситуации, данная акция не может носить массовый характер и будет проводиться при соблюдении следующих условий:

- Обследования и осмотр специалистами в этот день будут проводиться строго по предварительной записи в Консультативно-диагностическом центре ННОЦ (КДЦ) и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Контакты Call-центра для записи на осмотр: 8(7172) 702-911.

- Обследование проводится для женщин, не состоящих на учете по поводу онкологического заболевания.

- Желающие обследоваться должны явиться самостоятельно без сопровождения близких, родственников и детей. При необходимости, допускается один сопровождающий.

- При плохом самочувствии необходимо воздержаться от обследования, так как лица с высокой температурой и признаками простудных и инфекционных заболеваний не будут допускаться в КДЦ.

- При себе необходимо иметь удостоверение личности, а также можно принести с собой результаты предыдущих обследований при их наличии.



