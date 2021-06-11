Женщины способствуют установлению международного добрососедства – Лаззат Рамазанова

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - 10 июня в столице Таджикистана стартовал 3-й Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

В Форуме в онлайн-формате от Казахстана приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова, Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, а также другие члены и эксперты Национальной комиссии.

Темы дискуссионных площадок Форума – вопросы укрепления в странах ШОС институциональных механизмов защиты прав женщин, улучшения взаимодействия и сотрудничества в вопросах ликвидации дискриминации, в том числе насилия в отношении женщин и девочек, а также расширения прав и возможностей женщин в сфере предпринимательской деятельности.

«В это непростое для всех стран время преодоления глобального вызова, связанного с пандемией, усилия женщин приобрели особую важность и значимость. Важно понимать, что женщины могут быть движущей силой позитивных изменений и прогресса, преодоления кризисных последствий», - обратилась к участникам Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии подчеркнула, что повсеместному продвижению принципов равенства будут способствовать укрепление потенциала национальных институтов и механизмов защиты прав женщин, развитие демократического участия женщин на уровне принятия решений, а также расширение прав и возможностей женщин во всех сферах.

На площадке Форума обсуждались вопросы мира и региональной безопасности.

«Казахстан как миролюбивое государство, добровольно отказавшееся от ядерного вооружения, является приверженцем недопущения конфликтных ситуаций между странами на региональном и международном уровнях. И мы, женщины, должны быть в авангарде превентивной дипломатии, консолидировать наши общие усилия по укреплению взаимного доверия, добрососедства, мира и безопасности в регионе», - подчеркнула председатель Национальной комиссии.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова проинформировала участников Форума о подписанном Главой государства 9 июня 2021 года Указе «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», в котором содержится поручение Правительству принять план первоочередных мер в области прав человека, в том числе направленных на ликвидацию дискриминации в отношении женщин.

Казахстанская сторона выразила готовность внести конструктивный вклад в укрепление сотрудничества и реализацию международных инициатив по рассматриваемым вопросам. Предложено создание Единого банка обмена государствами-членами ШОС информацией и передовым опытом, в том числе по вопросам женского политического лидерства, принятым антикризисным мерам в целях поддержки женщин государств-участников ШОС.

По итогам Форума планируется принятие совместного заявления.