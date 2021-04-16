Женщины составляют основную часть безработных казахстанцев - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число безработного населения в Казахстане составляет 449 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством ведется постоянный анализ рынка труда. По итогам 2020 года 9,2 млн человек входят в число рабочей силы, из них занятые в экономике - 8,7 млн человек. По данным Национального бюро статистики, численность безработного населения, которое находится на учете, составляет 449 тысяч человек. В разрезе возрастных категорий наибольшая категория - в разрезе от 29 до 44 лет», - сказал заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда РК Ерболат Абулхатин на брифинге в СЦК.

Как он отметил, основная часть безработных в стране - женщины.

«Здесь есть несколько причин. У нас молодежь после обучения в рамках государственных мер поддержки больше находит работу. Почему женщины? Многие после завершения учебных заведений заводят семью, выходят на социальные отпуска. И в возрасте 29-30 лет такие женщины впервые выходят на рынок. Поэтому, в структуре безработного населения возрастная категория безработных составляет 29-44 года, из них в этой категории преобладают женщины», - проинформировал Ерболат Абулхатин.

В ходе брифинга президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков также рассказал, как государство поддерживает молодых в поиске работы.

«Одним из серьезных вызовов на рынке труда является молодежная безработица. Есть вопрос демографический, связанный с рождаемостью в 2000-годах, сегодня эти люди выходят на рынок труда. Ежегодно мы прогнозируем, что к 2025 году это «давление» усилится на рынке труда. Госпрограммы, которые сегодня реализуются, меры активной поддержки - нацпроекты как раз будут направлены на молодежь, на целевые группы. Во-первых, продолжится реализация молодежной практики. Также для молодежи, у которой отсутствует образование, реализуется проект «Первое рабочее место», когда со стороны государства определенный период времени будет субсидироваться оплата труда, чтобы молодой человек получил навыки. Также мы предусмотрели реализацию проекта «Наставничество». Следующий вопрос будет стоять в актуальности навыков, мы говорим о востребованных навыков», - добавил Д. Аргандыков.

Ранее глава Центра развития трудовых ресурсов озвучил прогноз по безработице по итогам 2021 года.







