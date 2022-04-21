Женщины составляют 54% пострадавших от бытового насилия в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала этого года количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений остается на уровне прошлого года. Доля таких преступлений по отношению к общему числу зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 1,2%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По гендерному принципу немногим более половины или 54% пострадавших от бытового насилия составляют женщины. Необходимо отметить, что силовые формы борьбы с бытовым насилием применимы исключительно к уже свершившимся фактам. При этом, практика показывает, что характерными предпосылками насилию в семье предшествует ряд социальных и экономических проблем. К ним относятся низкий уровень воспитания, отсутствие моральных ценностей, безработица, алкоголизация населения и затянувшиеся на этом фоне семейно-бытовые конфликты», - отметил на брифинге замглавы Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк .

По его мнению, добиться коренных изменений в ситуации можно путем комплексного подхода, который наряду с обеспечением неотвратимости наказания должен содержать эффективные мероприятия по устранению первоочередных причин и условий насилия в быту.

«Эту работу необходимо проводить не только со взрослыми, но и с подрастающим поколением, с привитием им принципов уважения прав и свобод человека, семейных ценностей и мирного решения конфликтов. По нашему мнению, без решения этих вопросов постоянное усиление наказания несет за собой ряд объективных социальных рисков. Во-первых, отбытие наказания в условиях изоляции от общества не всегда способствует исправлению агрессора, а порой, наоборот, повышает уровень напряженности в семейных отношениях. А это чревато дальнейшим ростом и без того высокого уровня разводов в стране, с увеличением числа неполных и малообеспеченных семей, социального сиротства, невыплатой алиментов. Во-вторых, это же обстоятельство отрицательно сказывается на уровне семейного дохода, поскольку, как правило, приводит к утрате правонарушителем постоянного места работы. А безработица, как уже отмечалось, является одним из триггеров семейно-бытовых конфликтов. Таким образом, складывается порочный круг. В связи с чем назрела необходимость смещения акцентов государственной политики с репрессивной направленности в сторону решения социально-экономических проблем семьи», - считает Алексей Милюк.

В МВД отметили, что уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психокоррекционной работе не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями.