Женщины-следователи будут расследовать преступления против несовершеннолетних в ВКО

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев в ходе своей рабочей поездки в Шемонаихинский район ВКО встретился с личным составом и председателями КСК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что на встрече с представителями кооперативами собственниками квартир отмечалось, что совместная работа полиции и КСК является залогом своевременной профилактики мелких правонарушений и предотвращения более серьезных преступлений.

«Ваша деятельность близка нам по целям и задачам - это обеспечение нормальной жизнедеятельности и безопасности. Именно поэтому мы организовали наше сегодняшнее мероприятие», - сказал, обращаясь к председателям КСК С. Мадиев.

Отметим, что на территории Шемонаихи имеется четыре кооператива собственников квартир. В прошлом году участковыми инспекторами полиции совместно с КСК проводилась работа по обходу неблагополучных семей. Кроме того, участковыми инспекторами совместно с КСК также были проведены рейды по соблюдению жителями правил благоустройства. В 2020 году было выявлено свыше 20 мелких правонарушений, 8 из них связаны с нарушением тишины и 12 нарушений по правилам благоустройства, а также 9 человек проживали без регистрации.

В целях профилактики краж были проведены разъяснительные беседы с жителями по установке камер видеонаблюдения и домофонной системы. В итоге установка оборудования дала первые результаты. В 2020 году в одном из микрорайонов Шемонаихи не было зарегистрировано ни одной квартирной кражи.

В ходе рабочей поездки С. Мадиев также встретился и с личным составом отдела полиции Шемонаихинского района. Главный полицейский области рассказал о задачах МВД РК и дал ряд поручений. В частности, С.Мадиев особое внимание обратил на профилактику подростковой преступности, так как несовершеннолетние продолжают совершать преступления, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории.

«В то же время дети нуждаются и в защите государства. В некоторых случаях они становятся жертвами преступлений сексуального характера. Здесь требуется обеспечить специализацию следователей, предусмотреть подготовку и обучение сотрудников из числа женщин для работы с несовершеннолетними потерпевшими. Закрепить за этим направлением работы ответственных работников», - подчеркнул С. Мадиев.

С учетом озвученных задач начальник ДП ВКО потребовал от личного состава пересмотреть подходы к организации работы, а руководителям ужесточить контроль за порядком несения службы. Особое внимание необходимо уделить деятельности местной полицейской службы, подытожил С. Мадиев.

Глава полицейского ведомства встретился с акимом района Григорием Акуловым и представителями правоохранительных органов, которые обозначили ряд задач по обеспечению правопорядка в регионе.





Фото: пресс-служба ДП ВКО