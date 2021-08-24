+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО

24 Августа 2021 11:06
Поделиться:
Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Очередная спецоперация по пресечению незаконного оборота наркотических веществ проведена полицейскими Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Полицейские города Арыси выявили около 500 фактов нарушения карантина
Можно ли в джинсах в школу – пояснили в управлении образования СКО Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП

На этот раз в поле зрения правоохранителей попала группа женщин-закладчиц в возрасте 18 и 25 лет, которые, проживая на съемных квартирах, занимались сбытом психотропных веществ, именуемых как «скорость» и «меф», через тайники-закладки посредством мессенджера Telegram.

Одна из закладчиц, которая является матерью-одиночкой и воспитывает двоих несовершеннолетних детей 8 и 6 лет, еще в июне наладила свою противоправную деятельность. После чего, спустя некоторое время к ней приехала ее сестра, и тоже подключилась к этой схеме. В ходе проведенных обысков у закладчиц было изъято около 700 грамм синтетики, то есть более 2 000 разовых доз, цена которых на «черном рынке» превышает 11 млн тенге.

В настоящее время женщины привлекаются к уголовной ответственности, одна из них взята под стражу. Малолетние дети переданы близким родственникам.

– Общий вес изъятых запрещенных синтетических наркотиков составил около 700 грамм. В отношении подозреваемых ведется досудебное расследование по статье 296 и 297 УК РК, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы, – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Полицейские города Арыси выявили около 500 фактов нарушения карантина
Можно ли в джинсах в школу – пояснили в управлении образования СКО
Учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Туркестанской области
В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
Читайте также
В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП
Как дистанционно зарегистрировать авто, напомнили в полиции Жамбылской области
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив