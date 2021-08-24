Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Очередная спецоперация по пресечению незаконного оборота наркотических веществ проведена полицейскими Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На этот раз в поле зрения правоохранителей попала группа женщин-закладчиц в возрасте 18 и 25 лет, которые, проживая на съемных квартирах, занимались сбытом психотропных веществ, именуемых как «скорость» и «меф», через тайники-закладки посредством мессенджера Telegram.

Одна из закладчиц, которая является матерью-одиночкой и воспитывает двоих несовершеннолетних детей 8 и 6 лет, еще в июне наладила свою противоправную деятельность. После чего, спустя некоторое время к ней приехала ее сестра, и тоже подключилась к этой схеме. В ходе проведенных обысков у закладчиц было изъято около 700 грамм синтетики, то есть более 2 000 разовых доз, цена которых на «черном рынке» превышает 11 млн тенге.

В настоящее время женщины привлекаются к уголовной ответственности, одна из них взята под стражу. Малолетние дети переданы близким родственникам.

– Общий вес изъятых запрещенных синтетических наркотиков составил около 700 грамм. В отношении подозреваемых ведется досудебное расследование по статье 296 и 297 УК РК, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы, – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.



