Женщины пытались ворваться в здание Дома министерств - 6 хулиганок оштрафовали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 июля ряд агрессивно настроенных женщин, вопреки правил пропускного режима, пытались ворваться в здание Дома министерств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Ведя себя крайне безобразно, сопровождая попытки перелезть через турникет на проходной нецензурной бранью, оскорблениями, ударами руками и ногами в сотрудников полиции, обливали водой постовых и работников Министерства здравоохранения.
При попытке ответственных сотрудников Минздрава выстроить диалог, понять проблемы и найти их решение, женщины набросились на них с матами и кулаками, нанося удары в лицо и хватаясь за одежду.
Данное поведение порицается обществом и преследуется по закону от административной до уголовной ответственности.
За противоправные действия и хулиганское поведение к административной ответственности привлечены шесть женщин с наложением штрафа в размере 25 МРП каждой.
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