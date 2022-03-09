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    23:50, 08 Март 2022 | GMT +6

    Женщины-полицейские работают наравне с мужчинами - Жазира Дуйсетаева

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    НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сфере охраны общественного порядка, защиты прав горожан в столице немало представительниц прекрасного пола. Старший инспектор по особым поручениям ДП г. Нур-Султан, майор полиции Жазира Дуйсетаева поздравила всех женщин с Международным женским днем – 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «В органах внутренних дел я работаю с 2008 года. Считаю, что в настоящее время роль женщин в обществе претерпела колоссальные изменения. В рядах полицейских немало представительниц прекрасного пола. Мы работаем день и ночь наравне с мужчинами», - рассказала старший инспектор по особым поручениям ДП г. Нур-Султан, майор полиции Жазира Дуйсетаева.

    Она поздравила женщин с наступающим праздником.

    «Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем – 8 марта! Желаю вам здоровья, счастья, радости! Всегда дарите тепло этой жизни, вносите в нее красоту и дарите добро!» - сказала она.


    Теги:
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