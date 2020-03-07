Женщины-полицейские получили очередные звания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области в честь 8 Марта поощрили 37 сотрудниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, женщин-полицейских наградили почетными грамотами, благодарственными письмами, памятными медалями, нагрудными знаками. Шестерым вручили очередные специальные звания майоров и лейтенантов полиции. Памятные медали «Қолдаушы», «За доблестный труд и личный вклад», благодарственное письмо и грамоту департамента полиции получили шесть женщин-ветеранов органов внутренних дел.

«Женщины вносят неоценимый вклад в общее дело борьбы с преступностью, оберегая и защищая законные права и интересы граждан. Выражаю искреннюю признательность сотрудницам, являющимся многодетными матерями, женщинам-ветеранам, труженикам тыла, всем сотрудницам, достигшим исключительных результатов в служебной деятельности. От всего сердца желаю крепкого здоровья, любви, семейного счастья, благополучия, исполнения всех желаний и надежд, успехов в труде и службе, радости и весеннего настроения!», - поздравил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

В североказахстанской полиции служат 494 женщины. 363 – офицеры и сержанты, 81 – административные государственные служащие, 50 женщин трудятся по трудовому договору. В аппарате областной полиции 6 женщин возглавляют самостоятельные подразделения, 3 из них имеют звание полковника полиции.