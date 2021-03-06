Женщины оказались на переднем краю борьбы с пандемией – доклад Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня Еврокомиссия опубликовала доклад о гендерном равенстве в ЕС за 2021 год, в котором показано негативное влияние пандемии COVID-19 на женщин, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В докладе отмечено, что пандемия усугубила существующее неравенство между женщинами и мужчинами почти во всех сферах жизни, как в Европе, так и за ее пределами.

В докладе евроинститута подчеркивается, что пандемия COVID-19 оказалась серьезной проблемой для гендерного равенства. Так, государства-члены зафиксировали всплеск бытового насилия. Например, количество сообщений о бытовом насилии во Франции выросло на 32% в течение первой недели локдауна, в Литве - на 20% в течение первых трех недель изоляции. В Ирландии бытовое насилие выросло в пять раз, а испанские власти сообщили о 18-процентном росте звонков в течение первых двух недель карантина.

Женщины оказались на переднем краю борьбы с пандемией: представительницы прекрасного пола составляют 76% медицинских и социальных работников, 86% работников санитарной службы стран Евросоюза.

В связи с пандемией, женщины в данных секторах стали свидетелями беспрецедентного роста рабочей нагрузки, риска для здоровья и проблем с балансом между работой и личной жизнью.

Женщины на рынке труда также сильно пострадали от пандемии: они чрезмерно представлены в секторах, наиболее пострадавших от кризиса (розничная торговля, гостиничный бизнес, рестораны).

В то же время гендерное равенство никогда не занимало такого высокого места в политической повестке дня ЕС, и Комиссия приложила значительные усилия для реализации Стратегии гендерного равенства, принятой год назад.

Чтобы лучше контролировать и отслеживать прогресс в каждом из 27 государств-членов, Еврокомиссия запустила Портал мониторинга Стратегии гендерного равенства.

Вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова сказала: «Женщины находятся на переднем крае пандемии, и они больше страдают от нее. Мы не можем позволить себе откатиться назад; мы должны продолжать настаивать на справедливости и равенстве. Именно поэтому ЕС поставил женщин в центр восстановления и обязал государства-члены включить обеспечение гендерного равенства в цели, финансируемые из Фонда восстановления и устойчивости».

Комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли добавила, что несмотря на непропорциональное воздействие кризиса COVID-19 на жизнь женщин, необходимо использовать эту ситуацию как возможность.

«Мы полны решимости активизировать наши усилия, продолжать прогрессировать и не допустить негативной реакции на все достигнутые успехи в области гендерного равенства» - говорит Х.Далли.



