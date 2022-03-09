Женщины мира: какая идея создания проекта «Вдохновляясь примером»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одна из авторов проекта «Вдохновляясь примером» Сабина Абатова рассказала журналистам о том, в чем заключается идея проекта, а также какие выдающиеся женщины мира представлены на выставке, организованной посольством Королевства Нидерландов в Казахстане и представительством Европейского Союза в Казахстане при поддержке «ООН-Женщины», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это международно-просветительский проект. Специально организован для девочек-подростков под названием «Айшолпан». Это программа проходила в прошлом году. В ноябре презентовали книгу «Вдохновляясь примером», где были представлены 28 выдающихся женщин Европейского Союза и Казахстана – мотивационные модели девочек. В прошлом году отмечали юбилей Дины Нурпеисовой, а во-вторых, она действительно была первооткрывателем в своем музыкальном жанре», - отметила одна из авторов проекта Сабина Абатова.

По словам спикера, книга посвящена девочкам-подросткам, чтобы они вдохновились.

«Для воспитания будущего поколения нужны примеры, ролевые модели», - считает она.

Автором иллюстраций выступила художница Асем Кенесова. Это общий проект Махаббат Есен, Назиры Утеповой и Сабины Абатовой.

На выставке представлены следующие представительницы стран-членов Европейского Союза и Казахстана:

Дина Нурпеисова, Казахстан - казахский композитор и исполнитель на домбре.

Коко Шанель, Франция - символ эпохи и женщина, оказавшая большое влияние на моду 20 века.

Мари Поплен, Бельгия – настоящий символ борьбы, катализатор женского движения за свободу и равенство во многих сферах жизни.

Бинка Желязкова, Болгария - первая-женщина режиссер в Болгарии, сценарист.

Элишка Юнкова, Чехия - гонщица. Совершила свою дебют в 23 года. Считается одной из величайших женщин-гонщиков в истории автоспорта Гран-при.

Нина Банг - известный датский историк и политик.

Маргарет Штайф, Германия - создательница легендарных мишек «Тедди».

Анна Раудкатс - выдающийся эстонский хореограф и педагог народных танцев.

Лилиан Бланд – пионер мировой авиации, Ирландия.

Мелина Меркури - легенда греческого кинематографа, талантливая театральная актриса, член парламента и первая женщина-министр культуры Греции.

Мария Молинер - испанский филолог и лексикограф, которая способствовала росту грамотности и интереса к чтению.

Мария Юрич - первая женщина-журналист в Хорватии и Юго-Восточной Европе.

Мария Тереза де Филлипс, Италия – первая женщина, ставшая гонщицей Формулы-1.

Стелла Сулиоти - первая женщина-министр в кабинете министров Республики Кипр и единственная женщина-прокурор.

Аспазия – латышская поэтическая звезда.

Мария Гимбутас - американский археолог и этнограф литовского происхождения, имя которой связано с выдвижением «курганной гипотезы» происхождения индоевропейцев.

Барбе Пекелс - одна из первых женщин-руководителей гостиничного бизнеса в Люксембурге.

Като Ломб - известная венгерская переводчица и полиглот, в равной степени владевшая 16 иностранными языками.

Дафне Каруанна Галиция - мальтийская писательница и политическая обозревательница останется в памяти как честная журналистка, которая не побоялась бросить открытый вызов влиятельным чиновникам и крупным бизнесменам.

Алетта Якобс - сыграла важную роль в основании Международной женской лиги за мир и свободу.

Берта фон Зутнер - австрийский драматург, лидер международного пацифистского движения, внесшая неоценимый вклад в развитие культуры.

Мария Склодовская-Кюри - физик и химик, одна из основоположниц теории радиоактивности и всей медицинской практической радиологии, Польша.

Мария де Лурдеш Пинтасилгу - инженер-химик, ставшая единственной женщиной-премьер-министром в Европе после Маргарет Тетчер.

София Ионеску - румынский нейрохирург.

Ана Майер-Кански - первая словенская женщина-химик и доктор химических наук.

Мария Белова - первый врач-фтизиатр, Словакия.

Астрия Лингдрен – в начале 20 века высшие литературные силы благословили ее мир. «Малыш и Карлсон», «Пеппи Длинный Чулок», «Приключения Эмиля из Ленненберга» - эти книги стали шедеврами мировой классической литературы.

Эйла Вильгельмина Хилтунен – известный финский скульптор.

Напомним, посольство Королевства Нидерландов в Казахстане и представительство Европейского Союза в Казахстане при поддержке «ООН-Женщины» открыли выставку по случаю Международного женского дня.