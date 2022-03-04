Женщины Казахстана: цифры, статистика, проблемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанки играют колоссальную роль на рынке труда и в предпринимательстве, но до гендерного равенства ещё очень далеко. К началу текущего года в РК проживало 9,84 млн женщин — на 1,2% больше, чем годом ранее. Это 51,4% от всего населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Женщины имеют огромный вес на рынке труда РК: так, 48,5% экономически активного населения составляют именно казахстанки. Женщины составляют также 48,1% всех занятых в стране и 48,9% от всех наёмных работников.

В индивидуальном предпринимательстве роль женщин также велика. Количество зарегистрированных ИП, где руководители — женщины, за год выросло на 9,1%, до 625,1 тыс. к концу 2021 года. Их доля от общего количества ИП тоже увеличилась — с 47,4% до 49% за год. В том числе активны в индивидуальном предпринимательстве молодые женщины. В частности, количество действующих ИП, где руководители — женщины в возрасте до 29 лет, за год выросло сразу на 37,2%, до 88,7 тыс. Доля таких ИП от общего числа действующих молодых предпринимателей увеличилась с 43,4% до 46,4%.

Если говорить о малом и среднем предпринимательстве, то и здесь женщины имеют вес. Так, численность занятых на субъектах МСП, возглавляемых женщинами, к началу 2021 года составляла 1,1 млн человек — 31,1% от общего количества. В целом вклад женского предпринимательства в ВВП РК составляет около 40%.

В то же время до гендерного равенства в РК ещё очень далеко.

Например, мужчины в Казахстане получают на 22% более высокие зарплаты, чем женщины.

Более того, уровень безработицы в РК в четвёртом квартале прошлого года составил 4,9%, но если для мужчин показатель достигал 4,1%, то для женщин — 5,1%. И это при том, что женщины значительно более образованные и квалифицированные специалисты, чем мужчины. Так, к примеру, валовой охват высшим образованием среди женщин в РК до пандемии составлял 73,2%, а среди мужчин — всего 61,1%. Среди специалистов-исследователей 52,4% составляли именно женщины, против 47,6% соответственно для мужчин.

Тем временем, по данным исследования McKinsey, участие женщин в экономике наравне с мужчинами добавило бы к 2025 году к мировому ВВП 28 трлн долл. США, то есть 11%–26%. Это означало бы рост ВВП на 9% в Восточной Европе и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в свою очередь, сообщал, что, по исследовательским данным, если бы к 2020 году гендерный разрыв был ликвидирован всего в 15 странах, уже к 2030 году доход на душу населения мог вырасти в среднем на 12%.

К сожалению, «коронакризис» отбросил все достижения в сфере гендерного равенства на годы назад. В частности, согласно исследованию ООН и Всемирного банка, женщины-предприниматели несут более тяжелый урон от пандемии и пострадали сильнее мужчин: 64% против 52%.

Именно поэтому в Казахстане действует ряд программ и проектов поддержки женщин. Подобные меры призваны как сократить гендерный разрыв, так и повлиять благоприятно в целом на развитие экономики и общества в стране.

Один из инструментов поддержки женщин в РК — ипотека от Отбасы банка «Ұмай». Отбасы банк запустил этот продукт совместно с международным институтом — Азиатским банком развития (АБР).

Ставка (ГЭСВ) в рамках ипотеки «Ұмай» опускается от первоначальных 14,5% до минимальных 5,2% после накопления 50% суммы займа, работая далее по стандартной для банка системе жилстройсбережений. Есть у «Ұмай» и другие преимущества. Например, первоначальный взнос — всего от 15%: если у потенциальной заёмщицы ежемесячный доход семьи не превышает 550 тыс. тенге, она может получить кредит при наличии всего 15% первоначального взноса, если от 550 тыс. до 630 тыс. тенге — 20%. Срок ипотеки — долгий, от 6 месяцев до 25 лет, что делает ежемесячные выплаты в рамках «Ұмай» максимально доступными для казахстанок. По «Ұмай» также можно взять заём на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

В 2021 году, когда только стартовала женская программа «Ұмай», в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанки. Наибольший спрос на женский продукт наблюдался у жительниц Нур-Султана, а также Карагандинской и Актюбинской областей. Размер второго транша составит 14 млрд тенге. В этом году заявки на кредитование начнут принимать уже в середине марта.

В Отбасы банке отмечают: среди их клиентов 59% депозитеров и 57% заёмщиков составляют женщины. Именно женщины ответственнее подходят к накоплениям и максимально дисциплинированы в плане выплат.

Работает в РК и такая программа, как «Женщины в бизнесе» от ЕБРР. Программа предусматривает финансирование и консультирование для женщин, включая семинары, систему поддержки и льготное кредитование. Партнёры ЕБРР, реализующие программу в Казахстане — банки и микрофинансовые организации (например, Шинхан Банк, Банк ЦентрКредит, KMF и прочие).

Ещё один проект поддержки женщин-предпринимательниц — KMF Isker hanymy. Проект также предусматривает как финансовые, так и нефинансовые меры, информационную поддержку, обучение и прочее. В KMF отмечают, что 58% их клиентов — женщины. Причём 63% из них проживают в сельской местности.

Подобные проекты имеют неплохой потенциал поддержки женщин и хотя бы в некоторой мере приближают РК к гендерному равенству. Пока же Казахстан занимает в глобальном рейтинге гендерного равенства лишь 80-е место из 156, что на 8 позиций хуже, чем годом ранее.