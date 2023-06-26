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Женщины каких регионов чаще обращаются в кризисный центр

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Июня 2023, 14:30
Женщины каких регионов чаще обращаются в кризисный центр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра «Үміт» Шнар Какимова в ходе брифинга в акимате сообщила о том, женщины каких возрастов и регионов чаще обращаются за помощью в кризисный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате проведенного анализа в центр поступают женщины в возрасте от: 18-30 лет – 24% женщин; 30-40 лет – 68% женщин; 40-50 лет – 7 % женщин; 50-58 лет - 1% женщин. Национальная принадлежность женщин 72% это казашки. Остальные - других национальностей. В центр поступают женщины из разных регионов Казахстана и ближнего зарубежья. Из южного региона – 62%; северного – 18 %; западного – 10 %; воточного – 8 %; ближнего зарубежья – 2 %. Количество услугополучателей, состоявших/состоящих: в официальном браке составило 53%; гражданском браке 34%; в разводе 9%; девушки, пострадавшие от родителей или родственников 4%», - поделилась статистикой Шнар Какимова.

Также спикер ранее отметила, что с начала года принято в кризисный центр 95 услугополучателей, из них 26 женщин, 69 детей. По состоянию на 21 июня 2023 года, количество услугополучателей составляет 49 человек, из них 13 женщин, 36 детей.


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