Женщины имеют только 77 % юридических прав, которыми пользуются мужчины - исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно докладу Всемирного банка, средний глобальный индекс «Женщины, бизнес и право 2023» составил 77,1 балла, против 76,5 балла годом ранее, то есть в среднем в мире женщины имеют лишь 77,1% юридических прав, которыми пользуются мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.



«Женщины, бизнес и право 2023» — девятое в серии ежегодных исследований, в которых оцениваются законы, влияющие на экономические возможности женщин в 190 странах. Это исследование было проведено в период с октября 2021-го по октябрь 2022 года. В проекте представлены восемь показателей, построенных на основе взаимодействия женщин с законом по мере их продвижения по жизни и карьере: мобильность, рабочее место, оплата, брак, родительство, предпринимательство, активы и пенсия.

Согласно докладу «Женщины, бизнес и право 2023», почти 2,4 млрд женщин трудоспособного возраста живут в странах, где им не предоставлены те же права, что и мужчинам. В 2022 году страны провели наименьшее количество гендерных реформ за более чем два десятилетия. Более того, в некоторых странах ранее предоставленные женщинам права аннулируются. В докладе говорится, что в некоторых странах были внесены законодательные изменения, лишившие женщин существующих прав, включая свободу передвижения и возможность устроиться на работу. Некоторые наложили дополнительные бремена — например, обязанность повиноваться мужу.

В разрезе макрорегионов средний балл по индексу «Женщины, бизнес и право 2023» варьируется от самого низкого на Ближнем Востоке и в Северной Африке (53,2 балла) до самого высокого в странах ОЭСР с высоким доходом (95,3 балла). Значения гендерного равенства экономических показателей высоки также в Европе и Центральной Азии (84,4 балла) и Латинской Америке и Карибском бассейне (80,9 балла). Показатели ниже среднего по миру демонстрируют такие регионы, как Восточная Азия и Тихоокеанский регион (72,6 балла), страны Африки к югу от Сахары (72,6 балла) и Южная Азия (63,7 балла).

Полного экономического равенства с мужчинами достигли женщины 14 стран, набравших 100 баллов: Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции.

Среди стран Центральной Азии и ЕАЭС самые высокие показатели — у Армении и Таджикистана: 87,5 балла и 78,8 балла соответственно. В остальных странах региона наблюдаются показатели ниже среднего по миру: у Кыргызстана — 76,9 балла, у Беларуси и Казахстана — по 75,6 балла, у России — 73,1 балла, у Узбекистана — 70,6 балла.

Наихудшие показатели экономического равенства женщин демонстрируют такие страны, как Иран (31,3 балла), Катар (29,4 балла), Судан (29,4 балла), Йемен (26,9 балла) и Западный берег и Газа (26,3 балла).