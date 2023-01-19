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Женщины чаще попадаются на схемы интернет-мошенников – полиция СКО

19 Января 2023, 20:43
Женщины чаще попадаются на схемы интернет-мошенников – полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили о распространенных схемах интернет-мошенничества и опасных сайтах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, информационную работу проводили в социальных сетях, отвечали на вопросы в прямом эфире.

Рост кибепреступлений полицейские связывают со стремительным развитием цифровизации, интернет-платежей и отказом от наличного расчета за товары, доступностью мобильного Интернета. По словам стражей порядка, тревогу вызывает беспечность населения в соблюдении информационной гигиены, касающаяся распространения информации о личных данных.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 825 уголовных правонарушений в сфере информационных технологий. Из них 781 - интернет-мошенничество. Анализ показал, что чаще всего в области на уловки сетевых аферистов попадались женщины. Самый распространенная схема - звонок из «банка». Наиболее опасные для североказахстанцев сайты и соцсеть – это OLX и Instagram.

Полицейские напомнили, что действуют служебные аккаунты криминальной полиции @cyberpolice_sko, @anti_fraud_15 в социальных сетях.


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