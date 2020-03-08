Женщины борются с преступностью не хуже мужчин - Галина Нурмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 лет службы в правоохранительных органах за хрупкими плечами полковника столичной полиции Галины Нурмагамбетовой. Это женщина своим личным примером многие годы доказывает, что служба в полиции не только чисто мужское дело. При желании с этой работой прекрасно справляются и женщины, а иногда и лучше своих коллег противоположного пола. В канун международного женского праздника 8 марта Каинформ решил рассказать о ней.

По словам старшего дознавателя по особо важным делам Галины Нурмагамбетовой, служба в правоохранительных органах была ее мечтой с детских лет. С устройством на работу в качестве дознавателя в управление внутренних дел тогда еще города Акмолы ее желание стало реальностью. Сегодня она с улыбкой вспоминает, как делала первые шаги в любимой профессии. За 25 лет работы ею раскрыто множество уголовных дел. Как признается сама Галина, встречались дела, которые задевали, что называется за живое.

Сегодня Галина Байтошовна продолжает нести службу в управлении дознания департамента полиции города Нур-Султан. В первое время ее, молодого дознавателя, направлял наставник, сегодня она сама помогает молодому поколению, выбравшему профессию полицейского.

Вместе с мужем, ныне пенсионером МВД, она воспитала двух дочерей. Старшая, не без гордости рассказывает наша героиня, пошла по стопам родителей, выбрав профессию юриста. Вторая дочь увлекается музыкой и, возможно, уже сделала свой выбор.

«Принято считать, что служба в полиции - это исключительно мужской выбор. Но, как показывает практика, с каждым годом количество женщин, желающих бороться с преступностью, охранять покой граждан, неуклонно растет вверх. Сегодня в каждом подразделение столичной полиции наравне с мужчинами службу несут женщины-полицейские и многие из них уверены, что со своей работой они справляются не хуже, а может, даже и лучше своих коллег-мужчин», - отмечает Галины Нурмагамбетова.

Героиня нашего рассказа не любит говорить о своих наградах. Хотя за годы службы в правоохранительных органах наград у нее скопилось не мало, но она так и не захотела нам о них рассказать. Что ж, скромность только красит человека. Мы желаем ей дальнейших успехов в далеко не простом и не легком деле.



