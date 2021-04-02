Женщину задержали за серию краж на рынках Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемую в серии краж женщину задержали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отдел полиции Меркенского района с заявлением о краже обратилась местная жительница.

«Находясь на рынке села Мерке, она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 40 тысяч тенге, банковская карта и личные документы. По данному факту начато досудебное расследование. Сотрудники отдела криминальной полиции Меркенского РОП изучили подобные преступления за последний год, установили по видео женщину, которая подходила под описание потерпевшей. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, полицейскими задержана подозреваемая», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.





Подозреваемая в краже на меркенском рынке оказалась 27-летней жительницей Туркестанской области. Она состоит на учете в органах внутренних дел за совершение аналогичных преступлений.

«Задержанная призналась в совершении преступления, а также в краже лотка с золотыми изделиями с витрины магазина на сумму 850 тысяч тенге в 2020 году и денежных средств в сумме 128 тысяч тенге из кассы магазина в 2019 году в Жамбылской области. Женщина водворена в изолятор временного содержания, проводится следствие», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.