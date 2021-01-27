Женщину спасли при пожаре в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при пожаре была спасена женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что пожар произошёл в двухэтажном доме в посёлке Силикатный 27 января. Как выяснилось, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на втором этаже. На место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения, которые установили, что в помещении зала горит мебель и личные вещи.

В ходе тушения пожара из горящего здания спасателями звена газодымозащитной службы ПЧ-12 Ерланом Сейтеновым, Дауреном Оралгазыулы , Манатом Кушеевым была спасена женщина, 1960 года рождения.

«Она пыталась сама тушить огонь. Пожарные быстро вывели ее на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи», - пояснили в ДЧС ВКО.

В ходе разведки пожарные обнаружили и вынесли из горящей квартиры газовый баллон объемом 27 литров, а для обеспечения безопасности окружающих из соседней квартиры вынесли еще два газовых баллона.

Огнеборцы быстро ликвидировали пожар на общей площади 7 кв.м. Предварительные версии по причине пожара – аварийный режим электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Специалисты УЧС города Семея просят придерживаться правил противопожарной безопасности.