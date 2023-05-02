Женщину спасли полицейские в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Женщину, пытавшуюся выброситься с окна пятого этажа, спасли полицейские Шахтинска, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первого мая около 14:00 в отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области поступило сообщение о том, что с пятого этажа многоквартирного дома пытается спрыгнуть женщина. За считанные минуты на место происшествия прибыл наряд взвода патрульной полиции в составе инспекторов Дулата Ситахметова и Ерназа Оскенбая.

«С напарником заметили женщину, которая сидела на карнизе окна подъезда и заявляла, что не хочет жить. Там карниз неширокий, одно неловкое движение и трагедии невозможно было бы избежать. Дулат остался на улице – он страховал женщину, которая могла в любой момент сорваться. Я поднялся на лестничную площадку пятого этажа и вступил с ней в переговоры. Сказал, что все будет хорошо, надо думать о будущем и не поддаваться сиюминутным эмоциям. А там узкое окно, просто так к ней не подойти. Уговорил ее протянуть руку, схватил за запястье и втянул на лестничную площадку», – рассказал Ерназа Оскенбай.

С этого момента жизни женщины ничего не угрожало. По ее словам, на отчаянный шаг решилась после ссоры с мужем. Полицейские передали спасенную женщину психологам и продолжили службу.