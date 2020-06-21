Женщину спасли от суицида в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 19:22 подразделения ДЧС города Нур-Султана в составе 2 единиц техники и семи человек личного состава выехали на вызов о попытке суицида по адресу: проспект Кабанбай батыра 40, ЖК «Инфинити». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«По прибытию было установлено, что в окне 8 этажа девушка собирается совершить суицид, незамедлительно спасателями был установлен куб жизни, так как для развёртывания пожарной автолестницы мешал припаркованный автотранспорт. Женщина, увидев действия спасателей по спасению, перешла на другую сторону двора и не реагировала на уговоры. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников гражданской защиты и вовремя установленного куба жизнь девушки, которая спрыгнула на него и отскочила на козырёк входной группы подвального помещения из металлического профлиста, была спасена. Женщину, 1986 г.р. сразу же поместили в карету скорой помощи», - сообщили в ДЧС.

До поступления этого сообщения с верхнего этажа упал или спрыгнул мужчина, которого забрала также карета скорой помощи и доставила в больницу с политравмой. Парня и девушку доставили в городскую многопрофильную больницу № 2.

Мужчина в тяжелом состоянии, женщина находится на обследовании.