Женщину спасли от суицида костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Попытку суицида предотвратили стражи порядка в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Как оказалось, ссора с сожителем чуть не стоила жизни женщине. Семейные проблемы послужили поводом к отчаянному шагу. 49-летняя женщина попыталась спрыгнуть с моста, но оперативные действия полицейских предотвратили тяжкие последствия.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 29 мая на охраняемом объекте «Сергеевское водохранилище» в Рудном. Находясь на дежурстве, младший сержант полиции Жантас Мутунов осуществлял видеомониторинг территории охраняемого объекта. Заметил женщину, шедшую вдоль ограждения моста. Сразу же сообщил об этом напарнику Руслану Серикбаеву.

Сержант полиции направился вслед за женщиной. Подойдя поближе, он увидел, что женщина уже забралась на ограждение моста и смотрела вниз. «Я постарался максимально аккуратно и быстро схватить женщину, увести на безопасное расстояние. У меня это получилось. В слезах она прокричала: «Не заметила, откуда ты взялся?»»,- вспоминает то необычное дежурство Руслан Серикбаев. Такой случай в его практике произошел впервые. После сотрудники управления специализированной службы охраны Костанайской области вызвали участкового. Женщину успокоили, провели беседу и отвезли к сестре. Придя немного в себя, она сказала спасибо своему спасителю.



