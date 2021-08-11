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Женщину спасли от суицида актюбинские полицейские
11 Августа 2021 14:24
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники патрульной полиции спасли от суицида женщину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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Полицейские получили сообщение, о том, что на балконе на 4-м этаже многоэтажного дома в ЖМ «Каргалы» женщина пытается спрыгнуть с балкона.
По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции. Они смогли предотвратить несчастный случай. Выяснилось, что 34-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина доставлена в отдел полиции. Причины и мотивы выясняются.
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