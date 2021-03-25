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    14:24, 25 Март 2021 | GMT +6

    Женщину спасли из горящей квартиры в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники противопожарной службы Караганды спасли 70-летнюю женщину во время пожара. Пострадавшая была доставлена в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЧП произошло сегодня 25 марта в 08:11 в жилом доме на улице Осевая города Караганда. Загорелась квартира на четвертом этаже. Пожарные спасли хозяйку квартиры. Спасенная была госпитализирована в медучреждение с предварительным диагнозом отравление угарным газом лёгкой степени.

    Также в ходе тушения пожара силами ДЧС из подъезда по автолестнице и лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено 5 человек.

    «Горение произошло на площади 20 квадратных метров. Произошло горение домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков в прихожей и в зале 1-комнатной квартиры. Пожар был ликвидирован в 08:45», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


    В тушении пожара было задействовано 19 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. На данный момент устанавливается причина пожара.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
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