Женщину со схватками помогли доставить в роддом полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Караганды помогли оперативно доставить беременную женщину в роддом города Караганды. Роженица выехала с мужем из Каркаралинского района со схватками. На трассе супруги попросили полицейских сопроводить их автомобиль до Караганды. Благодаря помощи патрульных женщину удалось вовремя доставить в родильный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 октября примерно в 05:00 часов на автодороге «Павлодар-Каркаралинск» при въезде в Караганду к патрульным обратился мужчина.

«Полк патрульной полиции в составе ст.лейтенанта полиции Орынбек Д.С. и ст.лейтенанта полиции Егинбай Д.Е находился на блок посту на автодороге «Караганда-Павлодар» во время ОПМ по противодействию скотокрадству. Примерно в 5.00 утра к ним подъехал автомобиль Ауди 100 серебристого цвета, водитель которого обратился к сотрудникам ППП УП г. Караганды за помощью об оказании сопровождения в Михайловский роддом, так как в салоне авто находилась супруга, у которой отошли воды. После чего сотрудниками ППП женщина была доставлена в роддом в течении 10 минут», - сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.

«Мы ночью выехали из села Карагайлы в Караганду. Так как у супруги были показания для кесарева сечения, и неожиданно начались схватки, я, не раздумывая, посадил ее в машину, и мы выехали в городской роддом. Когда подъезжали в Караганду, мы увидели сотрудников полиции. И я попросил их сопроводить до роддома. Они в тот же миг откликнулись, и пришли к нам на помощь. Даже после того, как довезли до перинатального центра, они все время звонили и узнавали состояние супруги. Слава Всевышнему, она благополучно родила. Мы очень благодарны полицейским. И хотим отметить их доблесть и помощь», - говорит молодой папа.

Женщина благополучно родила мальчика и выразила огромную благодарность полицейским.



