Женщину сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре легковушка сбила женщину на пешеходном переходе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 февраля, в 08:00, напротив дома 7/1 по улице Мира в городе Павлодаре 64-летний водитель автомашины «ВАЗ 21083» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии пострадавшая с травмами госпитализирована.

«Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.