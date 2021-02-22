08:44, 22 Февраль 2021 | GMT +6
Женщину сбили на пешеходном переходе в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре легковушка сбила женщину на пешеходном переходе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«21 февраля, в 08:00, напротив дома 7/1 по улице Мира в городе Павлодаре 64-летний водитель автомашины «ВАЗ 21083» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В результате аварии пострадавшая с травмами госпитализирована.
«Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.