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    08:44, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Женщину сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре легковушка сбила женщину на пешеходном переходе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 февраля, в 08:00, напротив дома 7/1 по улице Мира в городе Павлодаре 64-летний водитель автомашины «ВАЗ 21083» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    В результате аварии пострадавшая с травмами госпитализирована.
    «Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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