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Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы

17 Августа 2021 22:00
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Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Онкологи из Алматы спасли жизнь 44-летней женщине с запущенной формой рака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Алматинский онкологический центр Алматы поступила женщина 1977 года рождения с запущенной 4 стадией опухоли верхнечелюстной пазухи.

По словам пациентки, опухоль появилась ещё в марте 2019 года, однако к врачам не обращалась. При обследовании онкологами центра выставлен диагноз: образования гайморовой пазухи справа с распространением и деструкцией нижней и латеральной стенок правой глазницы, височной кости справа, распространением на клетки решетчатого лабиринта справа.

Пациентка срочно нуждалась в хирургическом вмешательстве. Во время операции врачи удалили огромную опухоль, которая уже разрушила скуловую кость и проросла в головной мозг. Далее, хирург одномоментно провел пластику послеоперационного дефекта, так как после удаления опухоли образовался большой дефект лица и глазное яблоко опустилось вниз.

«Операция длилась порядка 5 часов. Титановой пластиной мы восстановили послеоперационный дефект костей лицевого черепа. Операция прошла успешно. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и уже самостоятельно употребляет пищу»,- рассказал онколог-хирург Саттар Аппазов.

В целом, за 7 месяцев в Алматинском онкологическом центре пролечено 10300 пациентов. Онкологи напоминают, что прохождение скрининга является эффективным методом выявления рака на ранней стадии.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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