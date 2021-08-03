Женщину с тремя детьми разыскивают в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Дилбара Тилеулесова с тремя детьми отправилась из Мангистау на поезде в Шымкент. Но до назначенной станции не доехала. Родственники женщины просят горожан помочь в поисках пропавших. Об этом сообщили в линейном отделе полиции на станции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Родственники женщины просят горожан помочь в поисках пропавших.

Дилбара Тилеулесова со своими тремя детьми 30 июля текущего года отправилась со станции Мангистау на поезде в Шымкент. Однако по сегодняшний день никаких известий о ее местонахождении нет.

«Рядом с ней есть трое несовершеннолетних детей, одному из них всего 40 дней. Помогите, пожалуйста, информацию о возможном месте нахождения Дилбары и ее детей сообщить по телефонам: 8705 7700438, 87016606096 или 102», - сообщили в линейном отделе полиции на станции Мангистау.