Женщину с ребенком спасли на трассе Жамбылской области полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спасенные из снежных заносов жители региона выражают благодарность полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды, как правило, закрывают участки не только республиканской трассы Алматы – Шымкент, но и местные автодороги.

Из-за резкого ухудшения метеорологических условий были закрыты для всех видов автотранспорта республиканская трасса Алматы – Ташкент - Термез на 576 - 593 километре от села Б. Момышулы до границы с Туркестанской областью, участки автодорог областного значения Жанатас - Каратау и Жанатас - Шымкент, участки автодороги областного значения Б. Момышулы – Кольтоган – Кошкарата.

Особенно в Жуалынском районе, который называют «жамбылской Сибирью» за крепкие морозы и снежные бураны, в эти дни наблюдалось резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, метель, ограничение видимости.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники полиции Жуалынского районного отдела полиции и батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области приложили немало усилий, чтобы на дорогах в опасный период обошлось без жертв и пострадавших. Почти двое суток они противостояли разбушевавшейся метели.

«Сложные погодные условия и нулевая видимость заставили перекрыть дороги на пяти участках дорог Жуалынского района. Были задействованы 30 сотрудников полиции, 15 единиц снегоуборочной техники и дорожные рабочие», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области, полковник полиции Самат Хусаинов.

По его словам, основной задачей полицейских было обеспечить безопасность водителей и пассажиров на заснеженных дорогах, оказать всестороннюю помощь водителям и пассажирам. Спасенные граждане, в свою очередь, выразили огромную благодарность полицейским, поддержавшим их в трудную минуту.

«К примеру, в одной из автомашин, направлявшихся из Тараза в Шымкент, находилась женщина с ребенком, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Как рассказала женщина, оказавшись в эпицентре бурана, они стали звонить в разные службы, и в первую очередь к ним на помощь прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка вызволили их из снежного плена, согрели, накормили, вытащили машину из снега, а затем отправили под сопровождением в Тараз».

«Всем спасибо за слаженную работу, - поблагодарила спасенная женщина полицейских. - Ребята - молодцы! Благодаря их стараниям и добросовестному отношению мы были спасены».

В настоящее время в Жамбылской области открыты все дороги для движения автотранспорта. Департамент полиции призывает жителей и гостей области при неблагоприятных погодных условиях воздержаться от дальних поездок, а в чрезвычайных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию за помощью.

В эти дни на телефон «горячей линии» поступило более 80 звонков, в том числе по оказанию психологической помощи. В спасательных работах также были задействованы сотрудники и техника от ДЧС Жамбылской области, ТОО «Казавтодор», медицинской службы. На посту «Айша-биби» дежурит бригада скорой медицинской помощи и бригада «Центра медицины катастроф».