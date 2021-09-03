Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 32-летняя женщина и 8-летняя девочка оказались под колесами автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, наезд зарегистрировали на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Уалиханова.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Женщину и ребенка доставили в медицинские учреждения, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Административный материал в отношении 52-летнего водителя автомашины «Audi 100» передан в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска для принятия процессуального решения.

«В связи с началом учебного года необходимо проявлять особую бдительность на дорогах. На пешеходных переходах необходимо снижать скорость, убедиться в отсутствии пешеходов, особенно если обзор проезжей части закрывают движущийся в попутном направлении транспорт или другие объекты», - добавили в пресс-службе.

В этом году по области зарегистрировали 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.