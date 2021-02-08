Женщину с психическим расстройством отыскали на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Павлодарской области полицейский оперативно нашёл и привёз домой ушедшую из дома женщину, страдающую психическим расстройством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестого февраля в 18:00 моя мама Елена Петровна ушла из дома в магазин за покупками, примерно через полчаса она должна была вернуться. Прошло уже больше часа, но мамы все не было, и я стала переживать, так как она страдает психическим расстройством», - написала жительница села Приреченск Актогайского района Павлодарской области начальнику департамента полиции региона.

По её словам, ситуацию усугубляли погодные условия, поэтому она испугалась за маму и в 19.00 позвонила в полицию. Примерно через восемь минут приехал помощник участкового инспектора полиции Актогайского района младший лейтенант Нурболат Султанов.

«Мы выехали с Нурболатом на поиски, через несколько часов полицейский привез маму домой, - добавила дочь. - Я очень благодарна Нурболату за то, что я вновь обняла свою маму! Желаю ему успехов и крепкого здоровья! В ходе поисков я увидела, как работают полицейские. Отработали каждый кустик, каждый двор, улицы, сараи. Все село по кусочкам прошли. Можно сказать, по крупицам собирал информацию, опрашивая всех сельчан».

Сам полицейский рассказал, что, приехав к позвонившей сельчанке, он составил ориентировку на её маму и передал в отдел полиции. К поиску подключились сотрудники полиции близлежащих сел.

«Ни в магазине, ни по всему селу мы не могли найти женщину. После выехал на трассу, стал отрабатывать дорогу, кюветы, - отметил Н. Султанов. - В результате трёх часов поиска обнаружил потерявшуюся женщину на трассе, она шла по направлению к городу. Как она оказалась на трассе, женщина не помнит. Сразу посадил её в машину, так как она сильно замёрзла, и повез домой».

После этого на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова поступило благодарственное письмо от дочери пропавшей сельчанки.









Видео департамента полиции Павлодарской области