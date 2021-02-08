РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:07, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Женщину с психическим расстройством отыскали на трассе в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Павлодарской области полицейский оперативно нашёл и привёз домой ушедшую из дома женщину, страдающую психическим расстройством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестого февраля в 18:00 моя мама Елена Петровна ушла из дома в магазин за покупками, примерно через полчаса она должна была вернуться. Прошло уже больше часа, но мамы все не было, и я стала переживать, так как она страдает психическим расстройством», - написала жительница села Приреченск Актогайского района Павлодарской области начальнику департамента полиции региона.

    По её словам, ситуацию усугубляли погодные условия, поэтому она испугалась за маму и в 19.00 позвонила в полицию. Примерно через восемь минут приехал помощник участкового инспектора полиции Актогайского района младший лейтенант Нурболат Султанов.

    «Мы выехали с Нурболатом на поиски, через несколько часов полицейский привез маму домой, - добавила дочь. - Я очень благодарна Нурболату за то, что я вновь обняла свою маму! Желаю ему успехов и крепкого здоровья! В ходе поисков я увидела, как работают полицейские. Отработали каждый кустик, каждый двор, улицы, сараи. Все село по кусочкам прошли. Можно сказать, по крупицам собирал информацию, опрашивая всех сельчан».

    Сам полицейский рассказал, что, приехав к позвонившей сельчанке, он составил ориентировку на её маму и передал в отдел полиции. К поиску подключились сотрудники полиции близлежащих сел.

    «Ни в магазине, ни по всему селу мы не могли найти женщину. После выехал на трассу, стал отрабатывать дорогу, кюветы, - отметил Н. Султанов. - В результате трёх часов поиска обнаружил потерявшуюся женщину на трассе, она шла по направлению к городу. Как она оказалась на трассе, женщина не помнит. Сразу посадил её в машину, так как она сильно замёрзла, и повез домой».

    После этого на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова поступило благодарственное письмо от дочери пропавшей сельчанки.



    Видео департамента полиции Павлодарской области


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:48
    Никакой поголовной дактилоскопии с первого января  2024 года не будет - МВД РК
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!