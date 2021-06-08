Женщину с побоями от сожителя спасли соседи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина жестоко избил сожительницу. Окровавленную женщину спасли соседи, передает корреспондент МИА Казинформ.

О бытовом насилии в полицию сообщили соседи потерпевшей. Люди пожаловались, что женщина побоям со стороны сожителя подвергается периодически. Кроме того, она воспитывает троих детей от первого брака.

Департамент полиции города Алматы проинформировали, что разбирательство по факту осуществляет управление полиции Наурызбайского района по территориальности.

«С заявлением в отношении своего сожителя обратилась гр.А., 1986 года рождения. По факту участковым инспектором собран административный материал по ст.73-2 ч.1-1 КРКобАП и будет направлен в суд»,- сообщили в полиции.

Для установления степени тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, от прохождения которой женщина отказалась.

В отношении правонарушителя- гр.А., 1986 года рождения, полицейскими вынесено защитное предписание, гарантирующее защиту жертвы бытового насилия.

