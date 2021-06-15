Женщину с младенцем сбили на тротуаре в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае автомобиль сбил женщину с ребенком в Костанае, оба госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Накануне вечером на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Каирбекова - Киевской автомашина марки «ВАЗ21102» совершила наезд на пешехода с ребенком.

«Установлено, что 32-летний водитель «ВАЗ-21102», следуя по улице Каирбекова, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на женщину с ребенком. В результате с места ДТП машиной скорой помощи в городскую больницу была госпитализирована 43-летняя местная жительница. Восьмимесячный ребенок получил телесные повреждения»,- прокомментировали в департаменте.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 1 Уголовного кодекса РК.