Женщину с крупной партией психотропных препаратов задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали 48-летнюю женщину с крупной партией психотропных препаратов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские, при проведении осмотра в квартире женщины 1974 г.р., изъяли 114 штук препарата «Трамадол», 18 пластинок «Лирика», 82 штуки «Тропикамида», 10 штук пластинок «Сомнол». Кроме того, при проведении обыска в спальне квартиры было обнаружено и изъято 725 пластиковых флаконов лекарства «Тропикамид», 35 экземпляров различных документов, удостоверяющих личности граждан, и денежные средства на сумму 1 375 000 тенге»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

По словам женщины, она брала в качестве залога документы граждан-потребителей для предоставления в долг психотропных наркотических средств.

«Лица, незаконно продававшие психотропные препараты, сбывали наркотические средства потребителям через одну квартиру, а в соседней квартире хранили большое количество психотропных препаратов. В настоящее время проводятся следственные действия. Просим жителей немедленно сообщать о фактах, вызывающих подозрения на торговлю наркотиками оператору «102», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Нурхат Уразбаев.





Напомним, месяц назад в микрорайоне Береке были обнаружены шприцы с кровью, что вызвало общественный резонанс. Полицейские задержали женщину, которая занималась продажей психотропных препаратов из того же микрорайона.