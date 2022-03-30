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    18:45, 29 Март 2022 | GMT +6

    Женщину с крупной партией психотропных препаратов задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали 48-летнюю женщину с крупной партией психотропных препаратов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские, при проведении осмотра в квартире женщины 1974 г.р., изъяли 114 штук препарата «Трамадол», 18 пластинок «Лирика», 82 штуки «Тропикамида», 10 штук пластинок «Сомнол». Кроме того, при проведении обыска в спальне квартиры было обнаружено и изъято 725 пластиковых флаконов лекарства «Тропикамид», 35 экземпляров различных документов, удостоверяющих личности граждан, и денежные средства на сумму 1 375 000 тенге»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

    По словам женщины, она брала в качестве залога документы граждан-потребителей для предоставления в долг психотропных наркотических средств.

    «Лица, незаконно продававшие психотропные препараты, сбывали наркотические средства потребителям через одну квартиру, а в соседней квартире хранили большое количество психотропных препаратов. В настоящее время проводятся следственные действия. Просим жителей немедленно сообщать о фактах, вызывающих подозрения на торговлю наркотиками оператору «102», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Нурхат Уразбаев.


    Напомним, месяц назад в микрорайоне Береке были обнаружены шприцы с кровью, что вызвало общественный резонанс. Полицейские задержали женщину, которая занималась продажей психотропных препаратов из того же микрорайона.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Видео Общество Правоохранительные органы
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