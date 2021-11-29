Женщину с крупной партией наркосодержащих препаратов задержали в Атырау

В настоящее время собранные в отношении задержанной документы для принятия решения направлены в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области.

Ее действия квалифицируются как «Нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» по статье 426 КоАП РК.



