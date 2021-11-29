Новости
Женщину с крупной партией наркосодержащих препаратов задержали в Атырау
29 Ноября 2021 20:52
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» задержана 44-летняя жительница города. Она занималась незаконной продажей наркосодержащих лекарственных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме82 интернет-ресурса с рекламой наркотиков выявили в СКО Алматинца осудили на 10 лет за изготовление синтетических наркотиков Мешок наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области
«29 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области задержали жительницу города 1977 года рождения. Установлено, что она занималась незаконной продажей наркотических веществ. У нее в ходе досмотра обнаружено 100 упаковок трамадола и 63 - тропикамида», - сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.
В настоящее время собранные в отношении задержанной документы для принятия решения направлены в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области.
Ее действия квалифицируются как «Нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» по статье 426 КоАП РК.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- В одном из сел Атырауской области открылся ФОК
- Более 170 человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области
- 232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
- Первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев
- О вакцинации Pfizer рассказали в Атырау
- Вакцину Pfizer не добавляют в еду в школьных столовых - управление здравоохранения Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн