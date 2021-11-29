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Женщину с крупной партией наркосодержащих препаратов задержали в Атырау

29 Ноября 2021 20:52
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Женщину с крупной партией наркосодержащих препаратов задержали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» задержана 44-летняя жительница города. Она занималась незаконной продажей наркосодержащих лекарственных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«29 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области задержали жительницу города 1977 года рождения. Установлено, что она занималась незаконной продажей наркотических веществ. У нее в ходе досмотра обнаружено 100 упаковок трамадола и 63 - тропикамида», - сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.
В настоящее время собранные в отношении задержанной документы для принятия решения направлены в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области.

Ее действия квалифицируются как «Нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» по статье 426 КоАП РК.



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#Атырауская область   #Криминал  
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Автор:

Виктор Сутягин

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