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Женщину с частичной потерей памяти разыскала служебная собака в Костанае

3 Марта 2023, 19:12
Женщину с частичной потерей памяти разыскала служебная собака в Костанае Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае пропавшую женщину нашли с помощью служебно-розыскной собаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утром 3 марта на пульт «102» обратилась женщина с заявлением о пропаже 61-летней матери. В последний раз ее видели на пересечении улиц Победы и Алтынсарина.

По словам дочери, женщина страдает частичной потерей памяти и поэтому найти дорогу домой не сможет. Как только получил вызов, инспектор-кинолог Диас Игликов выехал на место происшествия. С помощью служебно-розыскной собаки по кличке Алладин был начат поиск.

«Собака взяла след, и мы обошли близлежащую территорию, в радиусе 800-1000 метров по улице Пролетарская. Возле дома 39 нашли пропавшую женщину. Она была растерянна и не могла найти свой дом, да и к тому же на морозе начала замерзать. Поиск занял у нас меньше часа», - рассказал сержант полиции.

В полиции рассказали, что Диас Игликов работает в полиции с 2019 года. За это время он не раз принимал участие в поиске пропавших людей. С помощью служебной собаки было разыскано три человека.


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