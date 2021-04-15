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    11:40, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Женщину с 90-процентным поражением легких успешно прооперировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские врачи прооперировали и спасли жизнь 72-летней пациентке с КВИ и 90-процентным поражением легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    72-летняя пациентка в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом КВИ была доставлена в центральную городскую клиническую больницу. При КТ-обследовании у нее было выявлено 90% поражения легких.

    После 6 дней пребывания в стационаре у пожилой женщины появились боли в правой ноге. Врачами экстренно было проведено УЗИ-исследование нижней конечности. В результате выставлен диагноз острый восходящий варико-тромбрфлебит подкожных вен правой нижней конечности.

    Пациентка экстренно нуждалась в оперативном вмешательстве. Врачи провели операцию - кроссэктомию.

    «Кроссэктомия – хирургическая операция на венах нижней конечности. В ходе операции была выделена большая подкожная вена и место впадения ее в бедренную вену (соустье). На расстоянии 0,5-1,5 см от бедренной вены перевязали подкожную, а также все ее притоки. Все манипуляции осуществляются крайне аккуратно, так как в непосредственной близости проходит бедренная артерия. К тому же существует опасность дислокации тромба из подкожной вены в бедренную. Операция длилась около 1,5 часа. Операция прошла успешно», - рассказал сосудистый хирург ЦГКБ Нурлыбек Амангелдин.

    После 16 дней нахождения на лечении от КВИ в стационаре пациентка уже выписана домой с улучшением под амбулаторное наблюдение.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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