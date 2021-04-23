Женщину похитили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На особом контроле начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова находится дело о похищении человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в полицию обратилась молодая женщина и рассказала о внезапном исчезновении её близкой родственницы - 46-летней жительницы города Тараза.

«По данному факту незамедлительно было начато досудебное расследование по статье 125 УК РК (Похищение человека), создана следственно-оперативная группа департамента полиции Жамбылской области. В результате своевременных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое подозреваемых. Потерпевшую полицейские нашли в одном из сел Жамбылского района», - пояснил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Подробности дела в интересах следствия не разглашаются. Однако, как стало известно, женщина является родственницей одного из жамбылских предпринимателей, ее похищение было организовано с целью требования выкупа.