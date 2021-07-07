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    13:33, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Женщину осудили за торговлю несовершеннолетними в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура выявила факт торговли несовершеннолетними в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области гражданка КБ осуждена за торговлю несовершеннолетних (ст.135 ч.2 п.2,12 УК РК) на 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения детей 14 летнего возраста. Судебный акт вступил в законную силу.

    «Основанием для вынесения указанного приговора послужила проверка прокуратуры Талгарского района по факту незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства», - отметили в прокуратуре области.

    Прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 135 УК РК, в ходе следствия гражданка КБ полностью признала свою вину, заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

    Работа в данном направлении продолжается.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматинская область Суды Правоохранительные органы
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