Женщину осудили за торговлю несовершеннолетними в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура выявила факт торговли несовершеннолетними в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области гражданка КБ осуждена за торговлю несовершеннолетних (ст.135 ч.2 п.2,12 УК РК) на 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения детей 14 летнего возраста. Судебный акт вступил в законную силу.

«Основанием для вынесения указанного приговора послужила проверка прокуратуры Талгарского района по факту незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства», - отметили в прокуратуре области.

Прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 135 УК РК, в ходе следствия гражданка КБ полностью признала свою вину, заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Работа в данном направлении продолжается.