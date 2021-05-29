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    13:32, 29 Май 2021 | GMT +6

    Женщину, обманувшую казахстанских дольщиков на 2 млрд тенге, задержали в Санкт-Петербурге

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге задержана женщина, обманувшая столичных дольщиков почти на 2 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники департамента полиции города Нур-Султана совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнюю женщину, которая была объявлена в международный розыск.

    Как уточнили в столичном департаменте полиции, женщина скрывалась от уголовного преследования с октября 2019 года и обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания в городе Санкт-Петербурге РФ. Согласно Минской конвенции, в отношении подозреваемой решается вопрос об экстрадиции в Республику Казахстан. Прячась от полиции, подозреваемая постоянно меняла место жительство в разных регионах России. Сменяла свою внешность и проживала на съемных квартирах. Связь с родными поддерживала через знакомых и доверенных лиц.

    Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая зарегистрировала жилищно-строительный кооператив «Женис Астана Премиум» для строительства многоквартирного дома «Талисман» в Нур-Султане. С этой целью она стала привлекать инвесторов.

    В результате введения в состав ЖСК новых членов и получения паевых взносов, задержанная собрала от людей значительную сумму, которую фактически присвоила, так, как жилой дом не был построен и средств на продолжение строительства не имелось.

    Средний размер полученных от граждан и присвоенных денежных средств по подсчетам составляет около двух миллиардов тенге. Обманутые дольщики с коллективным заявлением обратились в департамент полиции г.Нур-Султана. За присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере в отношении лже-председателя ЖСК в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело.


    Теги:
    Борьба с преступностью Международная деятельность Правоохранительные органы
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