Женщину насмерть сбили на трассе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пешехода насмерть сбили на трассе возле рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с место происшествия от подписчика появилось в социальной сети.

Как проинформировали в департаменте полиции, авария произошла 7 октября в 18:50.

«Водитель Ш. управляя автомашиной марки Volkswagen Passat, следуя по Ташкентскому тракту в восточном направлении, на пересечении с улицей Нурлы допустил наезд на пешехода, гражданку А., которая пересекала проезжую часть в южном направлении в неустановленном для этого месте. В результате данного ДТП пешеход А., 1944 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.