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    10:46, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женщину насмерть сбили на трассе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пешехода насмерть сбили на трассе возле рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с место происшествия от подписчика появилось в социальной сети.

    Как проинформировали в департаменте полиции, авария произошла 7 октября в 18:50.

    «Водитель Ш. управляя автомашиной марки Volkswagen Passat, следуя по Ташкентскому тракту в восточном направлении, на пересечении с улицей Нурлы допустил наезд на пешехода, гражданку А., которая пересекала проезжую часть в южном направлении в неустановленном для этого месте. В результате данного ДТП пешеход А., 1944 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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