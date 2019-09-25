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Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

25 Сентября 2019 21:45
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Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на пешеходном переходе водитель ЗИЛа совершил наезд на женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 31-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте.

«Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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