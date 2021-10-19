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Женщину насмерть сбил молодой водитель в Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Октября 2021, 15:35
Женщину насмерть сбил молодой водитель в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Темиртау в результате ДТП погибла 37-летняя женщина. Ее на пешеходном переходе сбил молодой водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Смертельный наезд на пешехода произошел 18 октября, около 06.30.

22-летний водитель автомашины RAV4, двигаясь по проспекту Б. Момышулы, в районе ресторана «Вилла» допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

«В результате ДТП 37-летняя жительница города скончалась на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Карагандинская область   ДТП   Происшествия  
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