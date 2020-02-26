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Женщину насмерть сбил грузовик на пешеходном переходе в Павлодаре
26 Февраля 2020 09:21
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре женщина погибла после наезда ЗИЛа на пешеходном переходе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«25 февраля в 14:00 63-летний водитель автомашины ЗИЛ-431412 в Павлодаре, напротив дома 96/2 по улице Ермака, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 43-летнего пешехода. От полученных травм пешеход скончалась в больнице», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По этому факту начато следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина водворена на штраф стоянку.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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