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Женщину на надувном матрасе унесло течением на озере Шалкар в ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Июля 2023, 11:27
Женщину на надувном матрасе унесло течением на озере Шалкар в ЗКО Фото: БҚО ТЖД

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Западно-Казахстанской области в водоемах утонуло 6 человек, передает МИА «Казинформ».

30 июля в 19:19 на озере Шалкар спасли женщину, которую на надувном матрасе отнесло течением далеко от берега.

В пресс-службе ДЧС региона уточнили, что с начала купального сезона по области в водоемах утонуло 6 человек. В Казахстане с 1 июня в водоемах утонуло 78 человек, из них 21 ребенок.


Напомним, недавно мужчину на надувном матрасе унесло течением на Алаколе на расстояние около двух километров от берега. Его спасли.


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