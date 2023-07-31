Женщину на надувном матрасе унесло течением на озере Шалкар в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Западно-Казахстанской области в водоемах утонуло 6 человек, передает МИА «Казинформ».



30 июля в 19:19 на озере Шалкар спасли женщину, которую на надувном матрасе отнесло течением далеко от берега.

В пресс-службе ДЧС региона уточнили, что с начала купального сезона по области в водоемах утонуло 6 человек. В Казахстане с 1 июня в водоемах утонуло 78 человек, из них 21 ребенок.

Напомним, недавно мужчину на надувном матрасе унесло течением на Алаколе на расстояние около двух километров от берега. Его спасли.